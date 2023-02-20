В штате Огайо новое чрезвычайное происшествие — взорвался металлургический завод в Бэдфорде.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
На ролике из мессенджера ведущего Первого канала можно наблюдать густой чёрный столб дыма, поднимающегося с одного из предприятий США. Также на видео можно заметить и работу пожарных служб.
Ранее уже была информация о перевернувшемся в Огайо грузовом поезде, который перевозил 50 контейнеров, содержащих опасные вещества. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что администрация президента Джозефа Байдена делает всё возможное, чтобы отвести от себя информудар.
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