Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр обороны Украины пригрозил дотянуться до россиян с помощью дальнобойных ракет
Учитель русского языка и литературы рассказала о традициях Масленицы: блины считаются источником энергии
МИД Германии рекомендует гражданам отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля
Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Иванополье, Торецке
Генерал Гурулёв призвал ВС РФ нанести ядерный удар по логистическим центрам НАТО
МК: полковник Кошкин заявил о цели визита президента США Джо Байдена в Польшу
Главный дипломат Китая Ван И приедет в Москву с мирным планом по Украине
РВ: войска ВС РФ готовятся бросить в бой силы под Авдеевкой на Донецком направлении
Светлана Смирнова-Марцинкевич рассказала о съёмках в Турции и землетрясении

В американском Огайо новое ЧП — взорвался металлургический завод в Бэдфорде

0:47
Силовые структуры

В штате Огайо новое чрезвычайное происшествие — взорвался металлургический завод в Бэдфорде.

В американском Огайо новое ЧП — взорвался металлургический завод в Бэдфорде

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

На ролике из мессенджера ведущего Первого канала можно наблюдать густой чёрный столб дыма, поднимающегося с одного из предприятий США. Также на видео можно заметить и работу пожарных служб.

Ранее уже была информация о перевернувшемся в Огайо грузовом поезде, который перевозил 50 контейнеров, содержащих опасные вещества. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что администрация президента Джозефа Байдена делает всё возможное, чтобы отвести от себя информудар.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В США задумались над тем, что будет, если Россия прекратит поставки палладия

Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.

BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями
Украинский пленный рассказал, как офицеры из Британии и Канады служат в ВСУ
Пленный рассказал о британских и канадских наёмниках в ВСУ
Зеленский объяснил, почему не выводит войска из Артёмовска
Роман Костомаров находится в критическом состоянии
Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова
По американскому городу был нанесён "ядерный удар"
Появилось видео ближнего боя морпехов с боевиками ВСУ под Угледаром
Ургант после критики СВО появился на канале ТВЦ
Ургант после критики СВО появился на канале ТВЦ
Последние материалы
Министр обороны Украины пригрозил дотянуться до россиян с помощью дальнобойных ракет
Учитель русского языка и литературы рассказала о традициях Масленицы: блины считаются источником энергии
В американском Огайо новое ЧП — взорвался металлургический завод в Бэдфорде
МИД Германии рекомендует гражданам отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля
Войска ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Славянске, Иванополье, Торецке
Генерал Гурулёв призвал ВС РФ нанести ядерный удар по логистическим центрам НАТО
МК: полковник Кошкин заявил о цели визита президента США Джо Байдена в Польшу
Главный дипломат Китая Ван И приедет в Москву с мирным планом по Украине
РВ: войска ВС РФ готовятся бросить в бой силы под Авдеевкой на Донецком направлении
Светлана Смирнова-Марцинкевич рассказала о съёмках в Турции и землетрясении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников