Российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов в Луганской Народной республике. Как рассказал командир с позывным "Урал", ВС РФ буквально упёрлись в него в ходе продвижения.
Для поражения цели использовали крупнокалиберное орудие "Мста-Б".
"Наши десантники сейчас продвигались вперёд, они упёрлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали", — рассказал "Урал" РИА Новости.
По его словам бойцов, орудие позволяет работать по разным целям и без промедления.
"Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника. Целей много, и все разные", — поделился боец с позывным "Гиви".
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