Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР — отработали из "Мста-Б"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов в Луганской Народной республике. Как рассказал командир с позывным "Урал", ВС РФ буквально упёрлись в него в ходе продвижения.

Для поражения цели использовали крупнокалиберное орудие "Мста-Б".

"Наши десантники сейчас продвигались вперёд, они упёрлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали", — рассказал "Урал" РИА Новости.

По его словам бойцов, орудие позволяет работать по разным целям и без промедления.

"Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника. Целей много, и все разные", — поделился боец с позывным "Гиви".