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Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР — отработали из "Мста-Б"

0:48
Силовые структуры

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских националистов в Луганской Народной республике. Как рассказал командир с позывным "Урал", ВС РФ буквально упёрлись в него в ходе продвижения.

Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР — отработали из "Мста-Б"

Для поражения цели использовали крупнокалиберное орудие "Мста-Б".

"Наши десантники сейчас продвигались вперёд, они упёрлись в опорный пункт противника, остановились, передали координаты, мы конкретно отработали, попали", — рассказал "Урал" РИА Новости.

По его словам бойцов, орудие позволяет работать по разным целям и без промедления.

"Цели разные бывают: техника, живая сила противника, укрытая сила противника. Целей много, и все разные", — поделился боец с позывным "Гиви".

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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