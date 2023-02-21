Пушилин: США дадут Киеву дальнобойные снаряды, чтобы утолить "оружейный голод" ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В новом пакете помощи Незалежной фигурируют РСЗО HIMARS и 155-миллиметровые снаряды, что позволяет сделать вывод о том, что Вашингтону в срочном порядке необходимо утолить "оружейный голод" ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в США прекрасно понимают, что дальнобойные снаряды будут использовать против мирного населения.

"То есть речь идёт о дальнобойном вооружении, которое украинские вооружённые формирования уже используют против мирного населения. Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населённые пункты. А что это, как не соучастие в конфликте?" — пояснил Пушилин РИА Новости.

По словам врио главы ДНР, всё более масштабные поставки киевскому режиму оружия — попытка утолить "оружейный голод" ВСУ.

"США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод", — резюмировал Пушилин.