В новом пакете помощи Незалежной фигурируют РСЗО HIMARS и 155-миллиметровые снаряды, что позволяет сделать вывод о том, что Вашингтону в срочном порядке необходимо утолить "оружейный голод" ВСУ, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в США прекрасно понимают, что дальнобойные снаряды будут использовать против мирного населения.
"То есть речь идёт о дальнобойном вооружении, которое украинские вооружённые формирования уже используют против мирного населения. Значит, США дают возможность и дальше обстреливать наши населённые пункты. А что это, как не соучастие в конфликте?" — пояснил Пушилин РИА Новости.
По словам врио главы ДНР, всё более масштабные поставки киевскому режиму оружия — попытка утолить "оружейный голод" ВСУ.
"США обещают Украине артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары — это, в первую очередь, попытка утолить снарядный голод", — резюмировал Пушилин.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.