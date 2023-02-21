Военкоры опубликовали видео успешного тарана квадрокоптера ВСУ российским дроном

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видео успешного тарана российским разведывательным беспилотником украинского квадрокоптера.

Судя по снятым кадрам, оператор разведывательного дрона ВС РФ смог обнаружить БПЛА неприятеля во время контроля за линией боевого соприкосновения на Купянском направлении. Нельзя исключать, что таким образом украинские боевики пытались выяснить координаты позиций российских войск, чтобы навести на них артиллерию.

Оператору удалось незаметно приблизиться к вражескому квадрокоптеру сверху и ударить его по несущим лопастям, от чего тот сразу потерял высоту и рухнул на землю.

Ранее представитель администрации Запорожской области РФ сообщил, что националисты начали грабить население региона, готовясь к скорому отступлению.