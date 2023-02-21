Боевик ВСУ: Бахмут превратился в город смерти, русские наступают с трёх сторон

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обороняющим Артёмовск (Бахмут) украинским националистам остаются последние дни, рассказал бывший украинский парламентарий, вступивший в штурмовой полк ВСУ, Юрий Сиротюк.

По его словам, российские подразделения "очень близко уже подошли к Бахмуту с трёх сторон", потому держат под огневым контролем большую часть города, от пуль не укрыться даже в многоэтажных домах.

"Бахмут — является местом смерти, хотя, как ни удивительно, очень много мирных гражданских людей остаётся", — признал боевик в интервью украинской радиостанции.

Он отметил, что местные жители, невзирая на постоянные взрывы снарядов, отказываются уезжать на контролируемую националистами часть Украины.

Ранее военный эксперт заверил, что Польша вторгнется на территорию Западной Украины только под прикрытием американской армии.