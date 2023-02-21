Список украинских военнопленных пополнился ещё двумя представителями нацгвардии. Боевики ВСУ были взяты в плен в районе Кременной в ходе наступления спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса НМ ЛНР и десантников ВДВ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. В результате боевых действий девять солдат группировки противника ликвидированы.
"Больше не было сил сопротивляться", — рассказал один из пленных.
Другой солдат признался, что в рядах ВСУ нет никакого боевого настроя. Все военнослужащие надеются, что скоро конфликт закончится.
"Уровень нашей подготовки не такой высокий как у "Ахмата". Если бы не сдались, то мы бы не выжили", — заявил пленный.
Кадыров отметил, что ситуация с боевым духом в рядах украинских войск довольно плачевная. Многие желают скорейшего завершения боевых действий, чтобы вернуться домой. Однако руководство киевского режима готово следовать приказам Запада и отправлять мобилизованных, необученных солдат в "эпицентр огненной бури", указал чеченский лидер.
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