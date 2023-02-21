Пригожин пообщался с ранеными бойцами ЧВК "Вагнер"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Предприниматель Евгений Пригожин встретился с ранеными бойцами частной военной компании "Вагнер". Они поблагодарили бизнесмена за хорошее отношение к ним.

Беседуя с бойцами, Пригожин обратил внимание на снижение повторной преступности в стране в течение месяца с 4,5% до 0,38%, а также попросил бойцов перечислить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Один из раненых указал на отсутствие таковых и попытался поблагодарить бизнесмена, однако тот его прервал.

"Ни фига, ты давай жалуйся", — сказал Пригожин.

Затем слово взял другой боец. Он признался, что раненым предоставляют все необходимое, а также указал на готовность "отдать жизнь" за такое отношение.

Напомним, Пригожин посещал тяжелораненых бойцов и в начале января. Тогда предприниматель говорил об их будущем и "правилах жизни" после завершения контракта.