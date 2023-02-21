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Пригожин пообщался с ранеными бойцами ЧВК "Вагнер"

1:04
Силовые структуры » Министерство обороны

Предприниматель Евгений Пригожин встретился с ранеными бойцами частной военной компании "Вагнер". Они поблагодарили бизнесмена за хорошее отношение к ним.

Пригожин пообщался с ранеными бойцами ЧВК "Вагнер"

Беседуя с бойцами, Пригожин обратил внимание на снижение повторной преступности в стране в течение месяца с 4,5% до 0,38%, а также попросил бойцов перечислить проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Один из раненых указал на отсутствие таковых и попытался поблагодарить бизнесмена, однако тот его прервал.

"Ни фига, ты давай жалуйся", — сказал Пригожин.

Затем слово взял другой боец. Он признался, что раненым предоставляют все необходимое, а также указал на готовность "отдать жизнь" за такое отношение.

Напомним, Пригожин посещал тяжелораненых бойцов и в начале января. Тогда предприниматель говорил об их будущем и "правилах жизни" после завершения контракта.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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