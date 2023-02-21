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РИА Новости: Запад боится межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" ВС РФ

2:32
Силовые структуры

В течение многих лет оружие, превосходившее всё, что имелось у США, держало в страхе Вашингтон. 50 лет назад прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М, которой дали имя "Сатана". О том, чем она поразила страны НАТО, рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

РИА Новости: Запад боится межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" ВС РФ

В конце 60-х годов командованию советских РВСН стало ясно, что ракета Р-36 не отвечает всем требованиям военных. Поэтому было принято решение о её модернизации.

В 1980 году приняли на вооружение усовершенствованный вариант — Р-36М УТТХ. Ракета стала более точной, могла охватывать больше территорий. Была модернизирована система управления, процесс подготовки к пуску сократили до минуты.

"Одна ракета способна поражать разные типы целей на площади до 300 000 квадратных километров. С учётом того, что в советских РВСН было 308 единиц, залп всем арсеналом гарантированно уничтожал ключевые города и объекты инфраструктуры вероятного противника", — пишет Коц.

Даже ограниченный удар таким орудием по США причинил бы огромный ущерб. Боевой блок с разделяющейся головной частью по мощности сравним с 25 атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму. Советский Союз успел построить 190 таких межконтинентальных баллистических ракет.

Модификацию Р-36М2 приняли на вооружение в 1988 году. Оружие сделали более устойчивым к поражающим фактором ядерного взрыва. Это самый мощный боевой ракетный комплекс в мире, стоящий на вооружении российских РВСН и сегодня.

Данное оружие сменит перспективный комплекс РС-28 "Сармат". Его дальность составляет 18 тысяч километров. Орудие совместимо с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками "Авангард", которые разгоняются до 15 чисел Маха. Фактически "Сатана" является неуязвимым оружием.

Первые государственные испытания ракеты прошли 20 апреля 2022 года. Новое оружие поставят на боевое дежурство в ближайшее время.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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