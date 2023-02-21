Путин о попытках нанести РФ стратегическое поражение: Это значит покончить с нами раз и навсегда

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Путин объяснил, что с точки зрения Запада означает стратегическое поражение России.

Президент России в своём обращении к Федеральному собранию отметил, что элиты Запада не скрывают, что хотят нанести России стратегическое поражение.

"Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Мы будем соответствующим образом на это реагировать. Они намерены перенести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. В это случае речь идёт о существовании нашей страны", — объяснил российский лидер.

Глава РФ почеркнул, что Запад понимает, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому США и Европа развернули против российской молодёжи информационную войну.

Путин заявил, что Россия будет защищать свои границы, несмотря на поставки западных вооружений Украине.

"Чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", — сказал президент РФ.