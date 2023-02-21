Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО

0:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации на Украине.

"За каждой семьёй, каждым ветераном должен быть закреплён свой социальный работник, который в ходе личного общения будет решать вопросы", — подчеркнул президент.

Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ. Создание специального фонда не снимает ответственности с других структур власти, указал Путин.