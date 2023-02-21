Российский лидер Владимир Путин заявил, Украина порабощена западными странами.
Как подчеркнул президент, Вашингтон и военно-политический блок НАТО создавали возле границ РФ военные базы и тайные биолаборатории.
"Запад готовил подвластный кивеский режим к большой войне", — подчеркнул глава России во время обращения к Федеральному Собранию.
По словам Путина, страны не скрывают такую политику в отношении Украины.
Ранее президент сказал, что ключевая цель Запада — нанесение стратегического поражения Москве. Победить её невозможно, предупредил лидер РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.