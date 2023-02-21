Путин: Запад порабощал Украину и готовил её к большой войне

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин заявил, Украина порабощена западными странами.

Как подчеркнул президент, Вашингтон и военно-политический блок НАТО создавали возле границ РФ военные базы и тайные биолаборатории.

"Запад готовил подвластный кивеский режим к большой войне", — подчеркнул глава России во время обращения к Федеральному Собранию.

По словам Путина, страны не скрывают такую политику в отношении Украины.

Ранее президент сказал, что ключевая цель Запада — нанесение стратегического поражения Москве. Победить её невозможно, предупредил лидер РФ.