Зарекомендовавшие себя в зоне СВО бойцы получат повышения в первую очередь — Путин

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Места в военных высших учебных заведениях будут выделять в первую очередь для грамотных и решительных сержантов, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Также офицеры будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", — сообщил президент.