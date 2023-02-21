Места в военных высших учебных заведениях будут выделять в первую очередь для грамотных и решительных сержантов, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Также офицеры будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"И, безусловно, они должны быть востребованы "на гражданке", в органах власти всех уровней", — сообщил президент.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.