Глава России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с Вашингтоном.
Как отметил президент, военно-политический блок НАТО стремится к стратегическому поражению РФ. Также руководитель государства сообщил, что американские власти отклоняют заявки Москвы по ДСНВ.
"Театр абсурда какой-то", — подчеркнул российский лидер в послании к Федеральному Собранию.
По словам Путина, Москва снова станет участницей программы, если альянс позволит учесть весь ударный арсенал НАТО.
Известно, что РФ и США подписали ДСНВ 13 лет назад. Страны обязались сократить ядерные запасы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.