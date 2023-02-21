Путин сообщил, что Россия приостановит участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США

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Глава России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с Вашингтоном.

Как отметил президент, военно-политический блок НАТО стремится к стратегическому поражению РФ. Также руководитель государства сообщил, что американские власти отклоняют заявки Москвы по ДСНВ.

"Театр абсурда какой-то", — подчеркнул российский лидер в послании к Федеральному Собранию.

По словам Путина, Москва снова станет участницей программы, если альянс позволит учесть весь ударный арсенал НАТО.

Известно, что РФ и США подписали ДСНВ 13 лет назад. Страны обязались сократить ядерные запасы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках.