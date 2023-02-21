Чехия должна подготовиться к возможному столкновению России с НАТО. Такое заявление сделал начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны страны.
По мнению военного, Чехия станет "активной участницей" конфликта "с первой минуты" в случае столкновения между Россией и НАТО.
По словам генерала, в Чехии есть множество целей, которые находятся в зоне досягаемости российского оружия.
Начальник Генштаба также призвал готовиться к тому, что Россия будет представлять опасность для Чехии независимо от исхода военных действий на Украине.
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