Начальник Генштаба чешской армии: Чехия должна подготовиться к возможному столкновению России с НАТО

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чехия должна подготовиться к возможному столкновению России с НАТО. Такое заявление сделал начальник Генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржехка на командном совещании в Минобороны страны.

По мнению военного, Чехия станет "активной участницей" конфликта "с первой минуты" в случае столкновения между Россией и НАТО.

По словам генерала, в Чехии есть множество целей, которые находятся в зоне досягаемости российского оружия.

Начальник Генштаба также призвал готовиться к тому, что Россия будет представлять опасность для Чехии независимо от исхода военных действий на Украине.