Суздальцев: Россия закончит бить ВСУ к октябрю — Украина затухнет к осени

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активная фаза спецоперации закончится к октябрю, когда России прекратит в больших масштабах бить ВСУ, заявил политолог Андрей Суздальцев. По его словам, к осени Украина "затухнет" и останутся локальные "перестрелки".

По словам Суздальцева, та украинская армия. которую российские бойцы встретили в феврале 2022 года, была разбита уже в июле. Именно тогда активно в СВО включился Запад, однако партнёры киевского режима уже находятся на грани истерики, так как понимают, что воевать с Россией им нечем.

"В сентябре мы столкнулись со второй украинской армией. Нас потеснили в Харьковской области, мы ушли из Херсона, обстановка была тяжёлая. Тем не менее, мы к декабрю оставили и эту армию голой и босой. Поэтому на Западе сейчас истерика, что им нечем воевать, потому что всё, что поступает на Украину из брони, сразу уничтожается, — пояснил политолог "Украине.ру". — Так что в сценарном варианте война к осени должна затухнуть".

Как подчеркнул политолог, западное и европейское общество не готово к большой войне. Речь о ресурсах, обеспечении и гражданских настроениях.