Марков: Зеленский готовит "подарок" Путину на годовщину СВО — захват Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский может готовить "подарок" Владимир Путину на годовщину начала специальной военной операции — захват украинской армией Приднестровья именно 23 февраля в День Советской армии. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Аналитик считает, что возможны и массовые репрессии против жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), поддерживающих Россию.

"Им и бежать то некуда, — они окружены. Якобы, это всё уже согласовано с США и Молдавией. И всё было утверждено на встрече в Варшаве с участием Байдена и Санду. И это тоже подарок Байдена Путину — захват Приднестровья", — заключил политолог.

Добавим, вчера в Сети стала появляться информация о концентрации украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Эксперты предположили, что целью возможной провокации ВСУ может стать известное село Колбасна, а точнее — гигантский склад боеприпасов в этом районе.