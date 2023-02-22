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Марков: Зеленский готовит "подарок" Путину на годовщину СВО — захват Приднестровья

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский может готовить "подарок" Владимир Путину на годовщину начала специальной военной операции — захват украинской армией Приднестровья именно 23 февраля в День Советской армии. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Марков: Зеленский готовит "подарок" Путину на годовщину СВО — захват Приднестровья

Аналитик считает, что возможны и массовые репрессии против жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), поддерживающих Россию.

"Им и бежать то некуда, — они окружены. Якобы, это всё уже согласовано с США и Молдавией. И всё было утверждено на встрече в Варшаве с участием Байдена и Санду. И это тоже подарок Байдена Путину — захват Приднестровья", — заключил политолог.

Добавим, вчера в Сети стала появляться информация о концентрации украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Эксперты предположили, что целью возможной провокации ВСУ может стать известное село Колбасна, а точнее — гигантский склад боеприпасов в этом районе.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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