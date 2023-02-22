Ищенко: США не смогли сплотить НАТО против России на конференции в Мюнхене

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти США попытались превратить Мюнхенскую конференцию по безопасности в мероприятие для сплочения своих союзников по НАТО. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.

Как подчеркнул специалист, в Вашингтоне думали, что смогут заручиться дополнительной поддержкой в НАТО, однако надежды американских политиков не оправдались. По его словам, военно-политический союз Запада испытывает многочисленные проблемы.

"Ни укрепить этот союз, ни преодолеть внутренние разногласия им так и не удалось", — отметил Ищенко в своей статье для "Военного дела".

Эксперт также добавил, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, чаще всего поддерживают США только словами, ведь они не хотят участвовать в противостоянии с Россией. Политолог предрёк дальнейшее разрушение единства коллективного Запада и потерю мощи НАТО.