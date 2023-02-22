Власти США попытались превратить Мюнхенскую конференцию по безопасности в мероприятие для сплочения своих союзников по НАТО. Такое мнение выразил политолог Ростислав Ищенко.
Как подчеркнул специалист, в Вашингтоне думали, что смогут заручиться дополнительной поддержкой в НАТО, однако надежды американских политиков не оправдались. По его словам, военно-политический союз Запада испытывает многочисленные проблемы.
"Ни укрепить этот союз, ни преодолеть внутренние разногласия им так и не удалось", — отметил Ищенко в своей статье для "Военного дела".
Эксперт также добавил, что страны, входящие в состав Североатлантического альянса, чаще всего поддерживают США только словами, ведь они не хотят участвовать в противостоянии с Россией. Политолог предрёк дальнейшее разрушение единства коллективного Запада и потерю мощи НАТО.
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