Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов считает необходимым разгромить киевский режим для обеспечения безопасности на территории полуострова.
В интервью РИА Новости он отметил, что американские хозяева выдали Киеву право на убийство. Как пояснил политик, "марионеточное" руководство Украины создаёт серьёзную угрозу для полуострова. Глава парламента призвал военных выполнить все задачи спецоперации, чтобы обезопасить Россию.
"Безопасность для Крыма будет снята только после разгрома киевского режима", — подчеркнул Константинов.
Ранее бывший генерал разведки НАТО Ярослав Стружик усомнился в способности Вооружённых сил Украины (ВСУ) установить контроль над Крымским полуостровом. Он также выразил надежу на то, что украинский конфликт будет урегулирован в 2023 году с помощью дипломатии.
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