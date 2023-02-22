Марочко: Под Кременной ежедневно уничтожается около роты солдат ВСУ

Судя по количеству перебрасываемого под Кременную подкрепления, боевики ежедневно теряют на этом направлении около роты личного состава, заявил Андрей Марочко.

"В район населённого пункта Кременная противник ежедневно перебрасывает не менее роты украинских военнослужащих. Данная мера вынужденная, она связана с восполнением безвозвратных, а также санитарных потерь", — пояснил отставной подполковник НМ ДНР в интервью изданию ТАСС.

Эта ситуация, по словам военного эксперта, уже привела к тому, что националисты вынуждены были перейти в глухую оборону и потеряли всякую способность выполнять поставленные командованием ВСУ задачи.

Ранее политолог заверил, что Байдену необходимы любые успехи Киева на поле боя, прежде чем сесть за стол переговоров с Россией.