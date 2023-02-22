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Медведев: если США остановят передачу оружия Киеву, конфликт закончится

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Силовые структуры

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условие для завершения конфликта вокруг Украины.

Медведев: если США остановят передачу оружия Киеву, конфликт закончится

По его словам, Москва не может остановить специальную военную операцию (СВО), не добившись победы. Как пояснил политик, в ином случае Россию "порвут на части".

"Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, конфликт закончится", — отметил Медведев.

Он также раскритиковал выступление американского президента Джо Байдена в Польше, во время которого глава США заявил, что конфликт завершится "прямо сейчас", если Россия "остановит вторжение". Зампредседателя Совбеза счёл такую позицию "рафинированным враньём".

Медведев убеждён в том, что Байден заинтересован лишь в стратегическом поражении РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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