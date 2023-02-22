Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условие для завершения конфликта вокруг Украины.
По его словам, Москва не может остановить специальную военную операцию (СВО), не добившись победы. Как пояснил политик, в ином случае Россию "порвут на части".
"Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, конфликт закончится", — отметил Медведев.
Он также раскритиковал выступление американского президента Джо Байдена в Польше, во время которого глава США заявил, что конфликт завершится "прямо сейчас", если Россия "остановит вторжение". Зампредседателя Совбеза счёл такую позицию "рафинированным враньём".
Медведев убеждён в том, что Байден заинтересован лишь в стратегическом поражении РФ.
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