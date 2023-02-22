Медведев: если США остановят передачу оружия Киеву, конфликт закончится

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условие для завершения конфликта вокруг Украины.

По его словам, Москва не может остановить специальную военную операцию (СВО), не добившись победы. Как пояснил политик, в ином случае Россию "порвут на части".

"Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму, конфликт закончится", — отметил Медведев.

Он также раскритиковал выступление американского президента Джо Байдена в Польше, во время которого глава США заявил, что конфликт завершится "прямо сейчас", если Россия "остановит вторжение". Зампредседателя Совбеза счёл такую позицию "рафинированным враньём".

Медведев убеждён в том, что Байден заинтересован лишь в стратегическом поражении РФ.