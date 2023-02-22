Французское оборонное ведомство признало поставку украинским боевикам перспективных противотанковых ракетных комплексов последнего поколения, пишет издание EADaily.
Официальный представитель Комиссии по национальной обороне и ВС Франции заявил, что ВСУ уже получили ПТРК 5-го поколения семейства MMP (Missile Moyenne Porte)/Akeron, которые значительно превосходят по характеристикам всё противотанковое оружие, имеющееся у украинской армии.
Главная особенность новых ракет — возможность стрелять с закрытой огневой позиции по цели, которая находится вне зоны прямой видимости. Выпущенный в направлении мишени боеприпас самостоятельно наводится на танк или броневик на последнем участке траектории.
К тому же головка самонаведения ракеты может захватить цель без инфракрасной сигнатуры, то есть с неработающим двигателем или спрятанную под маскировочный комплекс "Накидка".
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