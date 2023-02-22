Франция передала ВСУ противотанковые ракеты MMP/Akeron последнего поколения

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Французское оборонное ведомство признало поставку украинским боевикам перспективных противотанковых ракетных комплексов последнего поколения, пишет издание EADaily.

Официальный представитель Комиссии по национальной обороне и ВС Франции заявил, что ВСУ уже получили ПТРК 5-го поколения семейства MMP (Missile Moyenne Porte)/Akeron, которые значительно превосходят по характеристикам всё противотанковое оружие, имеющееся у украинской армии.

Главная особенность новых ракет — возможность стрелять с закрытой огневой позиции по цели, которая находится вне зоны прямой видимости. Выпущенный в направлении мишени боеприпас самостоятельно наводится на танк или броневик на последнем участке траектории.

К тому же головка самонаведения ракеты может захватить цель без инфракрасной сигнатуры, то есть с неработающим двигателем или спрятанную под маскировочный комплекс "Накидка".