Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков сообщил, что теперь Москва воспринимает стратегические ядерные силы Британии и Франции как части "кулака", к которому относятся и Штаты.
По словам чиновника, такое изменение необходимо для правильного военного планирования. При этом власти РФ сейчас не планируют обсуждать меру с Лондоном и Парижем, добавил политик.
"Британский и французский потенциал будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России", — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.
Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что из-за приостановки участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях Москва может нарастить ядерный арсенал до показателей всего альянса НАТО.
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