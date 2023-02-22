Замглавы МИД РФ: Москва считает ядерные потенциалы США, Британии и Франции "единым кулаком"

Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков сообщил, что теперь Москва воспринимает стратегические ядерные силы Британии и Франции как части "кулака", к которому относятся и Штаты.

По словам чиновника, такое изменение необходимо для правильного военного планирования. При этом власти РФ сейчас не планируют обсуждать меру с Лондоном и Парижем, добавил политик.

"Британский и французский потенциал будет рассматриваться в совокупности с американским как единый кулак, направленный против России", — подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что из-за приостановки участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях Москва может нарастить ядерный арсенал до показателей всего альянса НАТО.