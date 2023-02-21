Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, что изменится из-за приостановки участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.
"Это означает возможность нарастить российский ядерный арсенал до суммарного уровня стратегических ядерных сил США, Франции и Великобритании", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.
Вместе с этим специалист отметил, что власти способны полностью ограничить деятельность американских инспекторов на территории РФ.
Ранее Путин сказал, что Москва присоединится к ДСНВ, если военно-политический блок НАТО позволит учесть весь его ударный арсенал.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.