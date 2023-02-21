Коротченко: приостановка участия в ДСНВ позволяет нарастить ядерный арсенал России до показателей всего альянса НАТО

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, что изменится из-за приостановки участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

"Это означает возможность нарастить российский ядерный арсенал до суммарного уровня стратегических ядерных сил США, Франции и Великобритании", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

Вместе с этим специалист отметил, что власти способны полностью ограничить деятельность американских инспекторов на территории РФ.

Ранее Путин сказал, что Москва присоединится к ДСНВ, если военно-политический блок НАТО позволит учесть весь его ударный арсенал.