Эксперты: РФ озвучила ультиматум, дальше будет ядерное оружие

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Мировые СМИ обратили внимание, что президент России и зампред Совбеза РФ заявили об угрозе существованию страны, а это повод для применения против Украины и стран НАТО ядерного оружия.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев открыто заявил, что "если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное".

Перед этим в своём послании-2023 Владимир Путин сказал более подробно:

"Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, — как они говорят, это прямая речь, — "стратегическое поражение России"… Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так всё это понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать, потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны".

И действительно, военная доктрина РФ прямо сообщает: "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие …. когда под угрозу поставлено само существование государства".

"В послании президента и заявлении зампреда Совбеза есть одна общая цитата, которая взялась "не с потолка". Речь идёт о том, что Запад хочет — "стратегического поражения России, и есть угроза существованию страны" — отметил в интервью Pravda.Ru известный политолог Андрей Гусий.

По мнению эксперта:

С одной стороны, это можно назвать поднятием ставок в противостоянии, накаливании обстановки.

С другой стороны, официальный Кремль неоднократно поднимал этот вопрос, указывая на формулировки доступной для чтения военной доктрины России.

Эксперт считает, что тема использования ядерного оружия неоднократно поднималась в повестке, как и заявления Кремля о готовности его использовать в случае соответствующих угроз, поэтому наличие заявлений в послании — ожидаемое решение.

"На Западе прекрасно понимают, что заявления Владимира Путина могут найти практическую реализацию. Поэтому, например, Джозеф Байден уже сказал, что НАТО будет идти на крайние меры в случае нападения на одну из стран альянса, к которому Украина не относится. А Россия как раз и указывала, что не имеет целей за пределами этой страны", — добавил журналист.

"Я более чем уверен, что если бы не осознание ядерного и вполне предсказуемого ответа со стороны Кремля, то представители НАТО уже бы давно официально воевали на стороне украинцев с применением дальнобойного и иного оружия. Сейчас фактор страха позволяет Западу только давать технику якобы "без людей", да и то в гораздо меньшем объёме, чем выпрашивает Владимир Зеленский", — заключил политолог.

"Давайте проще. Просто ли так говорят (президент России и зампред Совбеза — прим. редакции) Путин и Медведев про угрозу существования России и применение ядерного оружия для купирования этой угрозы? Кто-то может считать это риторикой, но — нет. Раньше долгие разговоры, предупреждения "не смейте, иначе нам придётся действовать" тоже раньше считались "просто повышением ставок, болтовнёй", — поделился с Pravda.Ru эксперт в области разведки Георгий Рипер.

"В итоге мы увидели — как только возникла достоверная угроза атаки на Донбасс и Крым (подтверждённая властями Украины, кстати) — полетели ракеты, пошли танки, авиация, мотопехота и началось СВО. Здесь, конечно, не хотелось бы доводить до того, чтобы (на Украине и в странах НАТО — прим. редакции) увидели ядерные грибы на горизонте и пепел с горящей землёй вокруг", — добавляет он.

"Но если вопрос в том, "бахнет ли Путин при угрозе или можно вечно переходить "красные линии"?", ответ — "бахнет". И до такого уровня угрозу (России — прим. редакции) не стоит доводить. Это — последнее предупреждение, такой спокойный ультиматум. Дальше уже пойдут ракеты и вспыхнут ядерные солнца", — заключил разведчик.