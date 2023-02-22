Журналисты со ссылкой на источник в оборонной сфере США заявили, что ВСУ получат улучшенные бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS.
О такой военной помощи Киеву со стороны Вашингтона рассказали в Bloomberg. По информации издания, дальность полёта составляет до 72 километров.
При этом в Минобороны США не подтверждали данные об отправке новых бомб, отметили в СМИ.
Ранее журналисты Politico заявили, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил лидера Украины Владимира Зеленского о возможном ослаблении поддержки ВСУ. Также директор агентства попросил Киев действовать на фронте успешнее, добавили в издании.
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