Границы спецоперации российской армии необходимо расширить, учитывая планы Запада поставить на Украину дальнобойные ракеты. Об этом заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.
По его мнению, переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ будет являться гарантией безопасности не только Крымского полуострова, но и всей России.
"Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса и Харьков — это полная гарантия", — сказал он в беседе с НСН.
Цеков считает, что войска киевского режима не будут наносить удары по Крыму, поскольку Украина и западные кураторы осознают жёсткие последствия атаки. Если ВСУ направят на полуостров американские ракеты, то это станет сверхэскалацией конфликта не только для Киева, но и для всего Запада.
"Это вызовет жёсткий ответ с нашей страны и консолидирует российское общество", — отметил Цеков.
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