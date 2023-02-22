Цеков назвал переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ гарантиями безопасности Крыма

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Границы спецоперации российской армии необходимо расширить, учитывая планы Запада поставить на Украину дальнобойные ракеты. Об этом заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

По его мнению, переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ будет являться гарантией безопасности не только Крымского полуострова, но и всей России.

"Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса и Харьков — это полная гарантия", — сказал он в беседе с НСН.

Цеков считает, что войска киевского режима не будут наносить удары по Крыму, поскольку Украина и западные кураторы осознают жёсткие последствия атаки. Если ВСУ направят на полуостров американские ракеты, то это станет сверхэскалацией конфликта не только для Киева, но и для всего Запада.

"Это вызовет жёсткий ответ с нашей страны и консолидирует российское общество", — отметил Цеков.