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Цеков назвал переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ гарантиями безопасности Крыма

1:04
Силовые структуры

Границы спецоперации российской армии необходимо расширить, учитывая планы Запада поставить на Украину дальнобойные ракеты. Об этом заявил член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

Цеков назвал переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ гарантиями безопасности Крыма

По его мнению, переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ будет являться гарантией безопасности не только Крымского полуострова, но и всей России.

"Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса и Харьков — это полная гарантия", — сказал он в беседе с НСН.

Цеков считает, что войска киевского режима не будут наносить удары по Крыму, поскольку Украина и западные кураторы осознают жёсткие последствия атаки. Если ВСУ направят на полуостров американские ракеты, то это станет сверхэскалацией конфликта не только для Киева, но и для всего Запада.

"Это вызовет жёсткий ответ с нашей страны и консолидирует российское общество", — отметил Цеков.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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