Российский комвзвода с позывным Камыш объяснил трудность штурма Угледара особенностью местности

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкоры проекта WarGonzo раскрыли причину, по которой российским войскам продвигаться на Угледарском направлении затруднительно. Оценивать преимущество войск количеством техники и личным составом не совсем корректно, так как роль играют и другие факторы, такие как особенности местности.

"Пересечённая местность, балки (Низины. — Прим. ред.), высоты. Здесь затруднено применение бронетехники, пехоте приходится преодолевать естественные препятствия. То есть противнику проще из укрытий, даже естественных, пытаться поражать", — рассказывает командир взвода Шахтёрской дивизии с позывным Камыш.

Однако он отметил, что это не может остановить ВС РФ, но определённые препятствия всё же создаёт. Перепад местности под Угледаром составляет примерно 30 метров. Если противник находится на высоте, то, конечно, имеет преимущество. Кроме того, ВСУ установили камеры на позициях и могут корректировать свой огонь, заключил Камыш.