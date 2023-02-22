Минобороны показало кадры уничтожения объектов ВСУ на правом берегу Днепра танками ВС РФ Т-72А

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны показало кадры работы танкистов ЮВО (Южного военного округа) по позициям противника на правом берегу Днепра, в южном секторе проведения спецоперации.

Экипажи танковых подразделений наносят удары по бронетехнике, живой силе и военным объектам ВСУ.

"Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По координатам, полученным с помощью БПЛА, с закрытых огневых позиций уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, а также иностранная военная техника на правом берегу Днепра", — сообщает ведомство.

Танк Т-72А при ведении боя находится в укрытии, поэтому противнику становится невидна, а снаряд летит по баллистической траектории, что обеспечивает высокоточный удар и безопасность экипажа.

После того как танк отработал свои задачи, он меняет позицию, чтобы предотвратить ответный огонь ВСУ.