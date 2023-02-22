Полковник Матвийчук: ПВО войск ВС России станет угрозой для американских бомб JDAM-ER c GPS

1:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В западных СМИ появилась информация, что США могут поставить Киеву бомбы дальнего действия с GPS-наведением JDAM-ER. Вооружение достаточно серьёзное, но России есть чем ответить, заявил главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

"Эти бомбы дальнего действия — это очень интересные бомбы. Авиационная бомба, но для её засыла необязательно иметь самолёт. На реактивном снаряде типа HIMARS или MLRS её можно доставить на дальность от 100 до 150 км. Эта бомба имеет усовершенствованную навигационную систему и может наводиться точно на цель, — сказал Матвийчук.

Учитывая, что у ВСУ отсутствуют ударные самолёты, бомбы JDAM-ER могут выполнять задачи бомбардировщиков, отметил он. Но Россия может с ними бороться с помощью систем ПВО, которые способны их обнаруживать и уничтожать.

"Самое главное, эту бомбу обнаружить, а сбивать её могут от переносного зенитно-ракетного комплекса до стационарных комплектов типа "Панцирь"", — объясняет полковник.

Что касается аналогов американских бомб, у ВС РФ ими могут быть самонаводящиеся боеприпасы типа "Ланцет" и "Куб", заключил собеседник.

Пентагон на данный момент не комментирует передачу Киеву JDAM-ER, ссылаясь на меры безопасности.