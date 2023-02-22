Член Общественной палаты МО РФ рассказал, что Украина в несколько раз превосходит Россию в применении беспилотников

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Член Общественной палаты МО Сергей Ильницкий объяснил, почему ВСУ превосходят ВС РФ в использовании дронов в зоне СВО.

Представитель Министерства обороны РФ рассказал на форуме "Война и мир", что весной 2022 года Украина запустила успешный проект под названием "Армия дронов". В рамках данного проекта ВСУ получает дроны и обучает военнослужащих работать с беспилотниками. На данные цели Украина потратила более 3 млрд гривен. На вооружении ВСУ стоит около 60 тысяч дронов.

"На Украине на сегодняшний день уже 24 учебных центра. В них прошли обучение более 800 профессиональных операторов, которые уже находятся в зоне боевых действий", — сказал Ильницкий.

Он отметил, что в России данная сфера существует благодаря частной инициативе. В нашей стране всего пять учебных центров, два из которых расположены в Донбассе.