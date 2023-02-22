Член Общественной палаты МО Сергей Ильницкий объяснил, почему ВСУ превосходят ВС РФ в использовании дронов в зоне СВО.
Представитель Министерства обороны РФ рассказал на форуме "Война и мир", что весной 2022 года Украина запустила успешный проект под названием "Армия дронов". В рамках данного проекта ВСУ получает дроны и обучает военнослужащих работать с беспилотниками. На данные цели Украина потратила более 3 млрд гривен. На вооружении ВСУ стоит около 60 тысяч дронов.
"На Украине на сегодняшний день уже 24 учебных центра. В них прошли обучение более 800 профессиональных операторов, которые уже находятся в зоне боевых действий", — сказал Ильницкий.
Он отметил, что в России данная сфера существует благодаря частной инициативе. В нашей стране всего пять учебных центров, два из которых расположены в Донбассе.
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