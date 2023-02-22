МК: одной из причин плачевного состоянии Костомарова назвали больничную синегнойную палочку

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С каждым часом состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова ухудшается, однако госпитализирован известный спортсмен был не в таком тяжёлом положении. Многие эксперты признают, что усугубить течение болезни могла присоединившаяся внутрибольничная инфекция, например, синегнойная палочка. Об этом пишет "МК".

По словам главного врача Коммунарки Дениса Проценко, Костомаров поступил к ним уже с инфекцией. Однако на днях источник одного из СМИ сообщил, что проблема могла возникнуть уже в стенах больницы.

Часто люди, попадая в больницы с коронавирусом, умирали не только от него. Большинство пациентов с коронавирусом умирали от сепсиса, устойчивого к антибиотикам, который они подхватывали именно в лечебном учреждении.

Причина та же — стафилококки, стрептококки и их более редкие и опасные "собратья". А помещение пациента на ИВЛ — это ещё и грибок, заключает автор публикации.