Спикер ВСУ: весной Киеву нужно готовиться к ударам РФ по гидротехническим и транспортным объектам

Украине текущей весной нужно готовится к масштабным ударам по критической инфраструктуре со стороны ВС России, заявил пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат.

Так, по мнению Игната российская сторона ударит по гидротехнической и транспортной инфраструктуре.

"Россияне увидели, что не смогли устроить в Украине зимний блэкаут, поэтому могут переключиться на попытки уничтожить другие критические объекты", — заявил спикер ВСУ украинской прессе.

В своём заявлении Игнат подчеркнул, что якобы защитить Украину от сценария блэкаута точно смогут западные SAMP/T и Patriot.