Украине текущей весной нужно готовится к масштабным ударам по критической инфраструктуре со стороны ВС России, заявил пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат.
Так, по мнению Игната российская сторона ударит по гидротехнической и транспортной инфраструктуре.
"Россияне увидели, что не смогли устроить в Украине зимний блэкаут, поэтому могут переключиться на попытки уничтожить другие критические объекты", — заявил спикер ВСУ украинской прессе.
В своём заявлении Игнат подчеркнул, что якобы защитить Украину от сценария блэкаута точно смогут западные SAMP/T и Patriot.
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