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Марочко: Залужный получил приказ отправить в зону СВО сотрудников военкоматов четырёх областей

1:30
Силовые структуры

Министерство обороны Украины приняло решение отправить на передовую в зону спецоперации сотрудников военкоматов четырёх областей. Это следует из приказа министра обороны Алексея Резникова, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрея Марочко со ссылкой на документ, который он получил из собственных источников.

Марочко: Залужный получил приказ отправить в зону СВО сотрудников военкоматов четырёх областей

В тексте содержится приказ командующему Силами территориальной обороны ВСУ Игорю Танцюре совместно с Главкомом Валерием Залужным проработать вопрос по формированию сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей численностью до 120 человек каждая.

Эти группы планируется в дальнейшем отправить в подразделения бригад, имеющих низкий уровень укомплектованности личным составом.

На освободившиеся должности приказано назначать военнослужащих, которые ранее получили ранения или увечья, имеющих группу пригодности "Г" и прошедших реабилитацию.

"Резников считает себя бессмертным⁉️ Ведь в этих военкоматах работают отморозки и нацики, но на передок они явно не хотят", — прокомментировал свой пост в Telegram-канале Марочко.

Добавим, вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ещё не пала благодаря героизму русских солдат.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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