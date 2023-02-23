WSJ: США могут обнародовать данные разведки о возможности передачи КНР оружия России для поддержки в СВО

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Соединённых Штатах Америки раздумывают над публичным оглашением данных разведки касательно вопроса поставок Китаем вооружения России для поддержки её в ходе спецоперации на Украине. Как пишет газета The Wall Street Journal, Пекин ещё взвешивает все за и против.

"Обсуждение вопроса о публичном раскрытии информации состоится в преддверии пятничного заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого годовщине спецоперации России на Украине", — пишет WSJ, ссылаясь на чиновников.

Китай может поставить России то оружие, которое страна не смогла производить из-за введённых Западом санкций. Это поможет пополнить арсенал боеприпасов и вооружений, сообщает источник. Но это не значит, что будут переданы некие современные средства.