В Соединённых Штатах Америки раздумывают над публичным оглашением данных разведки касательно вопроса поставок Китаем вооружения России для поддержки её в ходе спецоперации на Украине. Как пишет газета The Wall Street Journal, Пекин ещё взвешивает все за и против.
"Обсуждение вопроса о публичном раскрытии информации состоится в преддверии пятничного заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого годовщине спецоперации России на Украине", — пишет WSJ, ссылаясь на чиновников.
Китай может поставить России то оружие, которое страна не смогла производить из-за введённых Западом санкций. Это поможет пополнить арсенал боеприпасов и вооружений, сообщает источник. Но это не значит, что будут переданы некие современные средства.
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