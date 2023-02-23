Экс-разведчик США Скотт Риттер: все украинские солдаты будут убиты или ранены к октябрю 2023 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад продолжает обсуждать послание Федеральному собранию Владимира Путина. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент РФ справедливо отметил: Россия искала мира, но это никому не было интересно.

Путин чётко обозначил цели спецоперации на Украине, в то время как западные страны сформулировать их не могут по сей день, сказал экс-разведчик. Риттер уверен, что в украинском конфликте победа будет за Россией, а ВСУ ждёт неприятный прогноз.

"Украина не сможет выдержать конфликт в течение весны и лета. Прогноз для украинских солдат: вы все будете убиты или ранены уже в октябре", — сказал офицер.

Ранее Риттер заявлял, что Украина уже проиграла в спецоперации.