Запад продолжает обсуждать послание Федеральному собранию Владимира Путина. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент РФ справедливо отметил: Россия искала мира, но это никому не было интересно.
Путин чётко обозначил цели спецоперации на Украине, в то время как западные страны сформулировать их не могут по сей день, сказал экс-разведчик. Риттер уверен, что в украинском конфликте победа будет за Россией, а ВСУ ждёт неприятный прогноз.
"Украина не сможет выдержать конфликт в течение весны и лета. Прогноз для украинских солдат: вы все будете убиты или ранены уже в октябре", — сказал офицер.
Ранее Риттер заявлял, что Украина уже проиграла в спецоперации.
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