Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие для ударов по территории России — Кулеба

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность применения западного вооружения против России. Интервью он дал порталу Sky News.

По словам главы украинского МИД, Киев не намерен применять истребители и дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

"Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом для ударов по территории России", — заявил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании намерений России.