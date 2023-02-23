Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность применения западного вооружения против России. Интервью он дал порталу Sky News.
По словам главы украинского МИД, Киев не намерен применять истребители и дальнобойное оружие для ударов по российской территории.
"Киев не будет использовать истребители и дальнобойное оружие в случае их поставки Западом для ударов по территории России", — заявил Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании намерений России.
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