На территории посольства Швейцарии в Москве продолжается операция по разминированию. Напомним, утром 23 февраля неизвестные перебросили через забор пакеты. Их содержимое при первичном осмотре оказалось похожим на гранаты РГД-5.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, содержимое одного из пакетов оказалось муляжом гранат. Это снаряды для страйкбола, представляющие собой пакеты с горохом.
Сейчас на месте работают сапёры и представители правоохранительных органов и экстренных служб. Территория посольства оцеплена.
Ранее сообщалось, что у здания посольства Швейцарии в Москве найден пакет с двумя гранатами РГД-5.
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