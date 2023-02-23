Гранаты на территории посольства Швейцарии в Москве оказались страйкбольными пакетами с горохом

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории посольства Швейцарии в Москве продолжается операция по разминированию. Напомним, утром 23 февраля неизвестные перебросили через забор пакеты. Их содержимое при первичном осмотре оказалось похожим на гранаты РГД-5.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, содержимое одного из пакетов оказалось муляжом гранат. Это снаряды для страйкбола, представляющие собой пакеты с горохом.

Сейчас на месте работают сапёры и представители правоохранительных органов и экстренных служб. Территория посольства оцеплена.

Ранее сообщалось, что у здания посольства Швейцарии в Москве найден пакет с двумя гранатами РГД-5.