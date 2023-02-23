Al Jazeera: объявленная Путиным приостановка участия России в ДСНВ-III говорит о начале гонки вооружений

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

21 февраля Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) во время речи, направленной Федеральному собранию. Тему в мировом сообществе муссируют до сих пор. Обозреватель Al Jazeera считает, что таким образом президент РФ послал сигнал Западу: Москве не стоит угрожать.

"Россия заявила, что продолжит соблюдать количественные ограничения ДСНВ-III, несмотря на деструктивный подход США к контролю над оружием. Москва и Вашингтон обладают 90% стратегического ядерного оружия в мире. В связи с этим обе стороны подчеркнули необходимость избегать любого военного столкновения", — пишет источник.

Риск возникновения прямого военного конфликта между США и Россией за последние 60 лет достиг своего апогея, считает автор материала. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал подобное решение Путина "безответственным", так как ДСНВ-III — это единственный способ контролировать Москву и США в вопросах ядерных вооружений. А теперь начнётся гонка.

Владимир Путин подчеркнул, что РФ первая не будет прибегать к радикальным мерам.