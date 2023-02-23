В Крыму по радио транслировали обращение главы ГУР Украины Кирилла Буданова

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На волнах крымских радиостанций прозвучала аудиозапись, на которой глава разведки Украины Кирилл Буданов обратился к крымчанам. Один из автовладельцев успел записать эфир прямо во время движения.

В эфире радиостанции человек, который представился как глава украинской разведки Кирилл Буданов говорит, что "Украина возвращает все захваченные территории".

"Донбасс, Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой", — говорится в эфире.

После этого человек, представившийся Будановым, переходит к угрозам.

"Мы найдём каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут уничтожены", — говорит человек.

После этого человек, представившийся Будановым, заявляет, что "пришло время действовать всем патриотам Украины" и что "Украина идёт". На этом запись обрывается.

Ранее Арахамия заявил, что Минобороны Украины возглавит руководитель ГУР Буданов.