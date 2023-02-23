На волнах крымских радиостанций прозвучала аудиозапись, на которой глава разведки Украины Кирилл Буданов обратился к крымчанам. Один из автовладельцев успел записать эфир прямо во время движения.
В эфире радиостанции человек, который представился как глава украинской разведки Кирилл Буданов говорит, что "Украина возвращает все захваченные территории".
"Донбасс, Республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой", — говорится в эфире.
После этого человек, представившийся Будановым, переходит к угрозам.
"Мы найдём каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут уничтожены", — говорит человек.
После этого человек, представившийся Будановым, заявляет, что "пришло время действовать всем патриотам Украины" и что "Украина идёт". На этом запись обрывается.
Ранее Арахамия заявил, что Минобороны Украины возглавит руководитель ГУР Буданов.
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