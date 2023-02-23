Симоньян обратилась к защитникам Отечества: "Чуть-чуть осталось"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Маргарита Симоньян призвала защитников Отечества работать и заверила, что осталось "чуть-чуть".

Глава RT опубликовала в своём микроблоге снимок, на котором она ещё совсем юная в камуфляжной куртке находится среди солдат.

В своём поздравлении журналистка назвала защитников России родненькими, бесстрашными, красивыми и стойкими.

"Горжусь, думаю и молюсь о вас. Чуть-чуть осталось. Потом и поплачем, и ликовать будем. А пока — работаем, братья!" — написала телеведущая в своём аккаунте ВК.

Ранее Маргарита Симоньян призналась, что её мучает очень тревожное состояние.