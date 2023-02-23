Маргарита Симоньян призвала защитников Отечества работать и заверила, что осталось "чуть-чуть".
Глава RT опубликовала в своём микроблоге снимок, на котором она ещё совсем юная в камуфляжной куртке находится среди солдат.
В своём поздравлении журналистка назвала защитников России родненькими, бесстрашными, красивыми и стойкими.
"Горжусь, думаю и молюсь о вас. Чуть-чуть осталось. Потом и поплачем, и ликовать будем. А пока — работаем, братья!" — написала телеведущая в своём аккаунте ВК.
Ранее Маргарита Симоньян призналась, что её мучает очень тревожное состояние.
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