Капитан Климов: морской спецназ ВС США SEALs не справился бы с подрывом российских газопроводов "СП"

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американцы хотели заставить союзников поддержать Украину, поэтому совершили диверсию на газопроводах "Северный поток". К такому мнению пришёл журналист-расследователь Сеймур Херш, чем вызвал "бурю" в Сети. Эксперт по морскому минно-подрывному делу, капитан третьего ранга запаса Максим Климов рассказал, как США выбирали исполнителей для подрыва.

Разведка США осуществляла подготовку в режиме строгой секретности под прикрытием учений ВМС Североатлантического альянса BALTOPS. Исполнителями могли выбрать знаменитый морской спецназ ВС США SEALs ("Морские котики"), но выбор пал не них.

"Зона работы "Морских котиков" — относительно малые глубины и суша, а тут им предстояла длительная работа на глубинах в десятки метров. Именно поэтому для закладки взрывчатки требовались опытные водолазы-глубоководники", — пояснил Климов в беседе с газетой "Взгляд".

Группу долгое время готовили, водолазы отрабатывали установку взрывчатки на нужной глубине. В операции были задействованы множество людей, в том числе и иностранные специалисты, вероятно, из Норвегии, резюмировал источник.