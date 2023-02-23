Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил потенциал альянса в вопросах поставок вооружений на Украину. По мнению чиновника, запасы военного блока полностью истощены. Об этом он заявил 23 февраля.
"Страны НАТО истощили свои запасы артиллерийских снарядов для поставок на Украину", — заявил генсек Столтенберг.
По его мнению, теперь члены альянса должны приступить к наращиванию производства вооружений.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор допустил втягивание в украинский конфликт новых участников.
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