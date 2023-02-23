Артиллеристы ДНР и отряда "Барс-Царские волки" уничтожили пункт управления связью ВСУ "Старлинк" под Донецком

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевые расчёты артиллеристов Донецкой Народной Республики (ДНР) и бойцы добровольческого отряда "Барс-Царские волки" уничтожили пункт управления связью вооружённых сил Украины (ВСУ) "Старлинк" вместе с личным составом. Об этом рассказал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что пункт космической связи от Илона Маска был обнаружен под Донецком разведкой ДНР. На позиции немедленно выдвинулись артиллерия — реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и "Ураган". Командовал "операцией" экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ответный удар ВСУ по огневой позиции русской артиллерии был оперативен, им понадобилось всего три минуты, чтобы засечь, откуда вёлся наш огонь, но результата он не достиг. Нашим бойцам удалось быстро сменить позицию и вновь обрушить на врага залповый ракетный удар, поразив важный военный объект украинской армии", — добавил военкор.