За год российской специальной военной операции боевики ВСУ ударили по Луганской Народной Республике более 1300 раз, выпустив 11,3 тысячи снарядов, подсчитали в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как подчеркнули в СЦКК, украинские военные абсолютно не разбирались, куда бить и не гнушались применять смертельное оружие против мирного населения.
"По населённым пунктам Республики применено 11394 боеприпаса различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (44 ракеты), РСЗО HIMARS (696 ракет), РСЗО "Ольха" (четыре ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") — 2889 снарядов", — сообщили в центре.
Кроме того, было запущено 242 снаряда натовского 155-миллиметрового калибра и семь ударных американских БПЛА.
В итоге в ЛНР погибли 192 человека, включая 22 ребёнка.
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