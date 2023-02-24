СЦКК: за год СВО Киев обстрелял ЛНР 1,3 тысячи раз

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За год российской специальной военной операции боевики ВСУ ударили по Луганской Народной Республике более 1300 раз, выпустив 11,3 тысячи снарядов, подсчитали в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как подчеркнули в СЦКК, украинские военные абсолютно не разбирались, куда бить и не гнушались применять смертельное оружие против мирного населения.

"По населённым пунктам Республики применено 11394 боеприпаса различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (44 ракеты), РСЗО HIMARS (696 ракет), РСЗО "Ольха" (четыре ракеты), РСЗО (БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", БМ-30 "Смерч") — 2889 снарядов", — сообщили в центре.

Кроме того, было запущено 242 снаряда натовского 155-миллиметрового калибра и семь ударных американских БПЛА.

В итоге в ЛНР погибли 192 человека, включая 22 ребёнка.