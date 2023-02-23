Военный эксперт Илья Крамник: ВС Украины не видать западных истребителей F-16

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина не получит современные ударные самолёты, на которые так рассчитывает киевское руководство. И на то есть несколько причин, считает военный эксперт Илья Крамник.

Поставки авиации ВСУ не будут быстрыми и масштабными, отметил он. Всё дело в том, что у Европы нет свободных самолётов, которые можно снять с первой линии. В лучшем случае Европа сможет предоставить Украине лишь истребители советских времён, такие как Миг-29 или же тренировочные самолёты L-39 от Чехии.

"В общей сложности это до нескольких десятков бортов, принципиально не меняющих соотношения сил", — уверен Крамник.

Помимо этого, в ВСУ нет подготовленных пилотов и технического персонала, который сможет обслуживать западную технику. А на их подготовку уйдут месяцы.

Также Крамник озвучил ещё одну причину, которая вызовет сложности с поставками западной авиации — это отсутствие аэродромной инфраструктуры.

Однако эксперт не исключает возможность поставок Киеву и истребителей F-16 из резервов Соединённых Штатов сразу со всем персоналом. Но такой манёвр невыгоден Вашингтону, который всячески пытается переложить на Европу всю тяжесть участия в украинском конфликте, заключил Крамник.