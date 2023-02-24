Владимир Зеленский заверил, что баллистические ракеты ATACMS нужны Украине лишь для того, чтобы защитить мирных жителей.
Украинский лидер объяснил, что дальнобойное оружие необходимо Украине в оборонительных целях.
"В представлении многих государств ATACMS нужны для того, чтобы бить по России", — отметил Зеленский.
Он рассказал, что существует договорённость с Великобританией на поставки дальнобойного оружия для нужда ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский объяснил, что руководству страны придётся "пахать".
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