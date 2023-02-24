Зеленский: В представлении многих государств ATACMS нужны для того, чтобы бить по России

Владимир Зеленский заверил, что баллистические ракеты ATACMS нужны Украине лишь для того, чтобы защитить мирных жителей.

Украинский лидер объяснил, что дальнобойное оружие необходимо Украине в оборонительных целях.

"В представлении многих государств ATACMS нужны для того, чтобы бить по России", — отметил Зеленский.

Он рассказал, что существует договорённость с Великобританией на поставки дальнобойного оружия для нужда ВСУ.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что руководству страны придётся "пахать".