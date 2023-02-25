РВ: "Отважные" ВС РФ ломают оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения "Отважных" и части Западного военного округа ВС РФ взламывают оборону неприятеля в направлении Сватово-Кременной, сообщают российские военкоры.

По их словам, штурмовики, при помощи артиллерии и бронетехники, успешно теснят националистов в сторону Лимана и Купянска.

"Русские намерены вернуться к Лиману любой ценой, потому сейчас штурмы очень интенсивные, массовые и регулярные", — пишут репортёры издания "Русская весна".

Они отмечают, что российские войска имеют достаточное количество артиллерии и боеприпасов, а потому по опорным пунктам боевиков ежедневно выпускаются тысячи снарядов.

Ранее американский аналитик заявил, что в текущем году Украину ждут невиданные бедствия.