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РВ: "Отважные" ВС РФ ломают оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной

0:49
Силовые структуры

Подразделения "Отважных" и части Западного военного округа ВС РФ взламывают оборону неприятеля в направлении Сватово-Кременной, сообщают российские военкоры.

РВ: "Отважные" ВС РФ ломают оборону ВСУ в ожесточённых боях у Сватово-Кременной

По их словам, штурмовики, при помощи артиллерии и бронетехники, успешно теснят националистов в сторону Лимана и Купянска.

"Русские намерены вернуться к Лиману любой ценой, потому сейчас штурмы очень интенсивные, массовые и регулярные", — пишут репортёры издания "Русская весна".

Они отмечают, что российские войска имеют достаточное количество артиллерии и боеприпасов, а потому по опорным пунктам боевиков ежедневно выпускаются тысячи снарядов.

Ранее американский аналитик заявил, что в текущем году Украину ждут невиданные бедствия.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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