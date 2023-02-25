Цеков назвал заявление о захвате Крыма попыткой вселить в людей уверенность в скорой победе Киева

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков раскрыл причины заявления президента Украины Владимира Зеленского о грядущем захвате Крыма. По мнению сенатора, в стране никто не верит в успехи киевского режима и подобная риторика призвана вселить уверенность в собственных граждан в скорой победе Киева.

Также Цеков рассказал, что подобными заявлениями Зеленский пытается оправдать неудачи ВСУ в глазах западных союзников, которые тоже не верят в возможность что-либо изменить.

При этом, как отметил Цеков, Россия при проведении СВО еще ни разу не задействовала весь свой потенциал.

Ранее Цеков назвал переход Одессы и Харькова под контроль ВС РФ гарантиями безопасности Крыма.