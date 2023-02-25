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Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что истерика в России вызвана страхом и неуверенностью в себе.

Ходаковский об истерике "на нашей стороне баррикад": Не получается бить чужих — будем бить своих

Ходаковский считает, что внутренние перепалки "на нашей стороне баррикад" свидетельствуют о желании выплеснуть свои опасения.

"Не получается бить чужих так, как хочется — будем бить своих, — и трудно кого-либо судить за это бессознательное желание облегчить душу", — написал военачальник в своëм микроблоге.

Он отметил, что жители Донбасса привыкли к неизвестности, так как им "никто ничего не обещал" ни в 2014 году, ни позже. Комбат "Востока" подчеркнул, что они выдержали, хотя противник мог проглотить их.

Бывший командир донецкой "Альфы" обратился к тем, кто поддался истерике.

"Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар", — посоветовал Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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