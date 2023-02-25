Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский считает, что истерика в России вызвана страхом и неуверенностью в себе.
Ходаковский считает, что внутренние перепалки "на нашей стороне баррикад" свидетельствуют о желании выплеснуть свои опасения.
"Не получается бить чужих так, как хочется — будем бить своих, — и трудно кого-либо судить за это бессознательное желание облегчить душу", — написал военачальник в своëм микроблоге.
Он отметил, что жители Донбасса привыкли к неизвестности, так как им "никто ничего не обещал" ни в 2014 году, ни позже. Комбат "Востока" подчеркнул, что они выдержали, хотя противник мог проглотить их.
Бывший командир донецкой "Альфы" обратился к тем, кто поддался истерике.
"Советую поджать сфинктеры, сжать зубы и держать удар", — посоветовал Ходаковский.
Ранее Александр Ходаковский вспомнил о Смутном времени и желании элит "вступать в сговор с захватчиками".
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