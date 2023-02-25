Дмитрий Гордон* рассказал, какие объекты станут целью для ВСУ в Москве.
Украинский журналист предрёк атаки на столицу России.
"Я готов поспорить с кем угодно, мы с вами увидим бомбардировку Москвы, не мирных домов, мирных граждан, нет. Мы не сволочи такие, как вы", — заявил Гордон.
Он объяснил, что целью бомбёжек станут военные объекты и символы государственной власти.
"Я бы бомбил Мавзолей сразу с ходу, чтобы уже и Лениным сравнять с землёй, там и Сталин лежит, всё это кладбище поганое сравнять с землёй", — сказал Гордон.
Ранее Дмитрий Гордон похвалил Максима Галкина** за поддержку Украины.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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